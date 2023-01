Esperienze d'acquisto più veloci con 3D Secure

Conosci i protocolli 3DS (3D Secure)? Se ti occupi dello sviluppo di e-commerce questa sigla non ti sarà nuova. Parliamo infatti di un sistema di protezione dei pagamenti ideato dai principali circuiti internazionali, come Mastercard, grazie al quale l'uso online di carte di credito e debito è diventato ancora più sicuro.

3DS e Nexi per la sicurezza dei pagamenti

I protocolli 3DS di cui ti parleremo in questo video, prevedono che i pagamenti online richiedano un'autenticazione da parte dell'acquirente. In questo modo viene ridotto al minimo il rischio che degli estranei possano interferire sul regolare svolgimento delle transazioni. In pratica il solo utilizzo di dati come nome e cognome, PAN, data di scadenza della carta e CVV non bastano più. L'utente deve digitare anche la password scelta durante l'attivazione del servizio o un codice temporaneo ricevuto via SMS o generato da un device consegnato dalla banca.

Per questo motivo Nexi ha deciso di adottare delle soluzioni tecnologiche in grado di garantire la riservatezza, l'autenticità e l'integrità dei dati veicolati durante i pagamenti. In tal modo ti viene garantita la massima conformità alla Direttiva 3DS e allo SCA (Strong Customer Authentication and Common Secure Communication), il documento di maggior impatto sulle normative e i requisiti tecnici per la protezione dei dati di pagamento e delle informazioni personali degli utenti.

Come implementare 3D Secure, in un video

Guardando il video scoprirai come 3D Secure abbia introdotto nuove modalità di autenticazione, con cui ottenere un'esperienza di acquisto migliore e più veloce. Esso supporta un maggior scambio di informazioni con notevoli vantaggi per il tasso di conversione al checkout. Durante il pagamento, infatti, oltre ai dati della carta vengono inviate anche informazioni recuperate dal dispositivo dell'acquirente e/o informazioni aggiuntive passate dal venditore ma note al solo titolare della carta. Come il tipo di transazione, le informazioni sull'acquirente, l'anzianità dell'account utente e l'affidabilità del commerciante.

Tali informazioni possono essere sufficienti per il riconoscimento dell'acquirente a cui non vengono richieste altre interazioni, come l'autenticazione attiva, se non nel caso di transazioni che presentano rischi più elevati.

In pochi minuti saprai tutto su come XPay, il gateway per i pagamenti di Nexi, gestisce le fasi di autenticazione a livello tecnico. Potrai quindi implementarle in autonomia sfruttando le diverse modalità con cui utilizzare il protocollo di sicurezza 3D Secure in modo trasparente. Ciò grazie anche all'integrazione degli XPay Build di Nexi nella pagina di raccolta dei dati della carta.

Scoprirai infine Boost, una soluzione ad hoc con cui Nexi ha unito una serie di funzionalità per migliorare l'esperienza di pagamento aumentando l'incasso per gli e-commerce. Con Boost infatti, puoi incrementare fino al 15% il tasso di accettazione delle transazioni grazie ai servizi di tokenizzazione delle carte, l'aggiornamento automatico delle carte scadute e l'implementazione della TRA (Transaction Risk Analysis) approfondita in questo video.

