Personalizza la tua pagina checkout con XPay API build

Quando acquistiamo un prodotto online, la fase di checkout è forse la più delicata. Grazie ad essa i prodotti inseriti nel carrello della spesa di un e-commerce si trasformano in un ordine, in un pagamento e spesso in un nuovo cliente o in un utente fidelizzato. Eventuali malfunzionamenti potrebbero invece scoraggiarci, convincerci ad abbandonare lo store e a rivolgerci alla concorrenza.

Per questo motivo, nel video che segue ti mostreremo tutti i passaggi per integrare XPay, la soluzione di pagamento di Nexi, in uno shop online. XPay è infatti un gateway di pagamento che garantisce un elevato livello di personalizzazione e di sicurezza delle pagine di checkout. Hai inoltre il vantaggio di poter consentire una shopping experience completamente in-store.

Il filmato analizza quindi tutti i passaggi dell'integrazione con XPay, dalla preparazione del progetto alla creazione di un form per la raccolta dati, fino a tutte le fasi in cui vengono elaborate le informazioni inviate dall'utente, si avvia il pagamento, se ne controlla l'esito e si chiude la transazione.

Componenti pronti all'uso con XPay Build

Grazie ai componenti di XPay Build, hai la possibilità di inserire un form di pagamento nel tuo e-commerce. Il checkout avviene poi all'interno del proprio portale, senza redirezionare il cliente alla pagina di cassa XPay, ma evitando allo stesso tempo di dover gestire i dati sensibili della carta.

Questo è possibile perché i campi del form, in cui l'acquirente inserisce i dati, sono presenti in un iframe che li comunica ai server di XPay. Lo stesso form permette inoltre la scelta dei metodi di pagamento alternativi che sono stati abilitati sul tuo profilo di commerciante.

Con XPay Build hai a disposizione i componenti dell'interfaccia utente HTML, pronti all'uso per definire i campi di input e i pulsanti per la raccolta delle informazioni necessarie al pagamento. Come mostrato nel video, puoi configurare facilmente tali componenti attraverso una libreria JavaScript scaricabile dal server XPay.

Quest'ultima si occupa per te di inviare i dati delle carte ai server XPay, successivamente viene generato un token che la libreria restituisce al server dello store in modo che sia possibile procedere al pagamento tramite API.

Caratteristiche di XPay Build

Oltre a quelle già esposte, XPay Build offre alcune funzionalità incluse nel servizio che semplificano il tuo lavoro:

formattazione automatica delle informazioni relative alla carta utilizzata;

traduzione delle indicazioni del form nella lingua preferita dall'utente;

personalizzazione dello stile per adattare l'impostazione grafica del form al layout dell'e-commerce.

Per garantire il massimo livello di sicurezza possibile, la tua pagina deve essere ospitata su un URL sicuro (quindi sotto connessione HTTPS). I dati della carta infatti non transitano mai sul server del venditore, ma sono raccolti dagli iframe del servizio ospitati nelle pagine dello store e diventano accessibili tramite script front-end.

Come evidenziato nel video, tutte queste caratteristiche non migliorano soltanto l'esperienza di acquisto ma la rendono anche più sicura.

Iscriviti al gruppo FB Nexi Dev Community e guarda il video completo!