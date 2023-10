Nexi Dev Community Event 2023: Milano, 16 Novembre

Dopo il successo registrato a Roma con il primo appuntamento, il Nexi Dev Community Event sbarca a Milano per dar vita ad una seconda importante giornata di formazione e discussione sulle sfide ed opportunità presentate oggi dal mondo dei Digital Payments. L'appuntamento dedicato agli sviluppatori è fissato il 16 novembre, presso l'NH Collection Milano President, Largo Augusto 10, Milano.

Le iscrizioni sono limitate: solo 100 developer avranno la possibilità di accedere all'evento e partecipare, ad un appuntamento unico!

L’iscrizione è gratuita ma i posti sono limitati, iscriviti qui per partecipare.

Nexi Dev Community Event: 16 Novembre, Milano

Nexi afferma, ancora una volta, la propria leadership nel mondo e-commerce, avvicinando gli sviluppatori alle soluzioni che solo una PayTech europea, con portata geografica e capacità per fornire le soluzioni di pagamento più semplici, veloci e sicure a persone, aziende e istituzioni finanziarie, è in grado di offrire. Il Nexi Dev Community Event è un appuntamento dinamico e coinvolgente, dal quale poter trarre importanti spunti grazie a momenti di formazione con i migliori esperti del settore, aggiornamenti sui trend del momento ed, infine, un momento di interazione con il quale mettersi alla prova con il team Nexi in persona!

Questa l'agenda delle attività previste durante la giornata:

Ore 10.00 | Arrivo e Welcome coffee

Ore 10.30 – 13.00 | Formazione

Ore 13.15 – 14.30 | Buffet Lunch

Ore 14.30 – 16.30 | Formazione & Challenge

Ore 16.30 – 17.00 | Premiazione e Fine Lavori

La giornata inizierà con un momento di formazione con i maggiori esperti del settore per la trasmissione di quelle competenze che possono completare il quadro esperienziale di uno sviluppatore in rapporto agli strumenti di pagamento che gravitano attorno al marchio Nexi.

Nel pomeriggio è prevista una challenge con premi esclusivi (in paio Apple MacBook, monopattino elettrico Ducati ed Apple Watch) a cui dovrai partecipare con il tuo PC personale, quindi ricordati di portarlo con te.

I dati sui pagamenti digitali in Italia nel 2022 dimostrano che quanto registrato nel 2021 non era solo un rimbalzo dopo il crollo dei consumi, ma che la crisi pandemica ha cambiato strutturalmente le abitudini dei consumatori, che trovano questi mezzi sempre più comodi, veloci e sicuri, portando il mercato a crescere a ritmi superiori rispetto a quelli pre-covid. Alessandro Perego, Responsabile Scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

Questa disamina sullo stato dei pagamenti digitali non fa altro che sottolineare la rapida crescita del mercato di riferimento, fenomeno che si riflette in un estremo dinamismo nell'evoluzione degli strumenti correlati. Nexi ha sviluppato una crescente attenzione alle differenti esigenze emerse, mettendo a disposizione molteplici soluzioni: l'attenzione è focalizzata sulle capacità di incasso, sulla qualità e la profondità della reportistica delle attività, sulla gestione delle transazioni e di eventuali contestazioni/dispute. Allo sviluppatore è riconosciuto un ruolo centrale per la messa a terra di tali opportunità, mentre Nexi è il service provider che può mettere a disposizione strumenti sempre più utili e servizi sempre più comodi per una rapida ed efficace implementazione.

In conclusione, il Nexi Dev Community Event a Milano andrà a focalizzare l'attenzione sulla centralità dell'esperienza dell'utente, il quale deve essere messo nella posizione di poter scegliere lo strumento di pagamento che preferisce in base alle proprie esigenze. Nexi traduce questa libertà di decisione in opportunità per l'esercente attraverso la diffusione di prodotti e servizi che accettano oltre 30 metodi di pagamento alternativi (VISA, Mastercard, AMEX, Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, PayPal, Alipay e molti altri ancora).

Si segnala in particolare XPay, tra i payment gateway più sicuri, flessibili e facili da integrare sul mercato e-commerce, nonché una cura particolare per la documentazione, per poter arrivare facilmente all'allestimento di sistemi di pagamento e incasso per la monetizzazione tanto tramite sito Web che da applicazione o pagine social. Ogni touchpoint merita attenzione dedicata: sta al developer individuare la migliore delle soluzioni e Nexi da parte sua non fa altro che evolvere quotidianamente questo ventaglio di soluzioni per rendere l'esperienza di pagamento sempre più facile e piacevole.

Concludendo, i developer interessati avranno un’importante opportunità a portata di mano: 16 novembre, Milano, Largo Augusto 10, presso l'NH Collection Milano President. Ingresso gratuito, posti limitati: puoi iscriverti qui.

