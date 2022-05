NETGEAR RAX120: il Router WiFi 6 definitivo, approfitta ora dello sconto da 150 euro su Amazon

Il router NETGEAR RAX120 è uno dei più veloci sul mercato al momento. Lo puoi trovare su Amazon ad un prezzo molto interessante: solo 309,00€ invece di 459,90€, un risparmio di circa 150 euro.

Il Nighthawk RAX120 supporta velocità wireless fino a 6 Gbps di cui 4,8 Gbps sulla banda 5 GHz e ulteriori 1,2 Gbps sulla banda 2,4 GHz. La banda a 5 GHz può essere configurata come 80 MHz o 160 MHz anche se la velocità massima rimane la stessa.

Inoltre è etichettato come AX12 per i 12 flussi di dati disponibili. Questa capacità è ciò che distingue il Nighthawk RAX120 da molti router economici. Un singolo flusso su Wi-Fi 6 a 5 GHz raggiunge il massimo a 600 Mbps rispetto ai 433,3 su Wi-Fi 5. Il RAX120 dedica quattro dei suoi flussi a 2,4 GHz per una capacità totale di 1,2 Gbps. I restanti otto sono su 5GHz, consentendo a quattro dispositivi 2x2 di trasmettere dati in streaming a 1,2 Gbps contemporaneamente.

Dal punto di vista funzionale, troviamo cinque gigabit allineate sul retro del dispositivo insieme a una porta Ethernet multi-giga. La porta multi-gig più veloce può funzionare a 5 Gbps, 2,5 Gbps o 1 Gbps, a seconda delle tue esigenze. Collegandoti al tuo modem o alla rete domestica, hai tre scelte. È possibile utilizzare la porta multi-gig, due porte Gigabit Ethernet con aggregazione dei collegamenti o una singola porta Gigabit Ethernet. La maggior parte delle persone utilizzerà probabilmente la porta gigabit per la propria connessione Internet con la porta multi-giga utilizzata per un NAS.

Presente anche l'app Nighthawk che permette la configurazione e una gestione facile delle impostazioni, oltre all'utilizzo del parental control sempre tramite app. E se pensi che sia finita qui, Netgear ha anche inserito la protezione contro i virus chiamata Armor: NETGEAR Armor (by BitDefender) è un sistema che protegge la tua rete da malware, ransomware e virus in generale, e puoi utilizzare questa funzione su tutti i dispositivi connessi alla rete..

Il Nighthawk RAX120 ha anche due porte USB 3.0 che possono essere utilizzate per condividere rapidamente e facilmente un'unità USB con una funzione chiamata Readyshare. Non è richiesta alcuna configurazione e la maggior parte dei formati sono accettati, inclusi i formati Mac e Windows. Puoi collegare anche un SSD formattato per Mac e un HDD USB 3.0. Inoltre puoi accedere alle unità Readyshare su Mac e Windows come qualsiasi altra unità di rete. Anche Android può accedere alle unità con un file manager supportato.

Se hai bisogno di un router potente, il RAX120 ha le potenzialità per gestire un gran numero di dispositivi senza rallentamenti. Puoi acquistarlo su Amazon approfittando ora dello sconto del 33%, e se sei clienti Prime approfitta anche della spedizione in 1 giorno.

