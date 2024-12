Netac ZX20: SSD portatile da 2 TB, tanto spazio e velocità super (-27%)

Hai bisogno di uno storage di archiviazione portatile da avere sempre con te per portarti dietro i dati che ti servono e trasferirli da un posto all'altro in modo rapido? Allora tieniti forte perché ti sto per segnalare un'offerta pazzesca. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l'SSD portatile da 2 TB Netac ZX20 a soli 134,90 euro, invece che 185,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 27% che abbatte il prezzo che ti permette di risparmiare circa 51 euro sul totale. Una promozione davvero da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Tra l'altro se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofodis al checkout.

Netac ZX20: una bomba di SSD a un prezzo contenuto

Con l'SSD portatile Netac ZX20 non avrai più problemi di spazio. Potrai alleggerire il tuo computer dai tanti dati che possiedi e metterli tutti all'interno di questo fantastico SSD che hanno spazio di archiviazione di ben 2 TB. E grazie alla sua interfaccia USB 3.2 Gen 2 le puoi trasferire da un posto all'altro in modo super veloce. Arriva infatti fino a 200 MB/s.

Non puoi collegare in modo semplice a PC Windows e MacOS senza la necessità di fare installazioni, grazie al cavo USB Type-C. Gode anche di un design estremamente compatto e resistente alle cadute e alle temperature estreme. Ha uno spessore di appena 8 mm e pesa circa 23 grammi. Possiede una pratica asola che ti consente di agganciarlo a un moschettone e portarlo sempre con te.

Questo è uno di quei dispositivi che vogliono tutti e a questo prezzo a ragion veduta. Quindi non perdere l'occasione, vai subito su Amazon e acquista il tuo SSD portatile da 2 TB Netac ZX20 a soli 134,90 euro, invece che 185,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.