Nessun abbonamento per imparare 41 lingue: Mondly scontato del 96%

Questo Black Friday, preparati a fare un salto di qualità nel tuo percorso di apprendimento linguistico con un'offerta unica da Mondly Premium: acquista ora e avrai accesso a vita a 41 lingue per soli 89,99 euro, anziché 1999,99 euro, pari al 96% di sconto.

Un'esperienza di apprendimento senza precedenti

Mondly può vantare il titolo di "App dell'Anno" da Facebook e "Migliore Nuova App" da Apple, oltre a 110 milioni di download in tutto il mondo. Questo innovativo strumento unisce esercizi di conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti parlare nuove lingue con la fluidità di un madrelingua.

Con l'acquisto di Mondly Premium, non solo ottieni l'accesso illimitato a 41 lingue, ma anche una serie di bonus esclusivi, tra cui Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson, lezioni, quiz e molto altro ancora, arricchendo così la tua esperienza linguistica.

Mondly rende l'apprendimento delle lingue divertente, facile e veloce. Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all'avanguardia, potrai parlare nuove lingue più velocemente di chiunque altro. L'app ti guida attraverso strategie di gamification e utilizza tecnologie avanzate per garantire un apprendimento rapido ed efficace.

Ecco alcuni dei vantaggi chiave offerti dai corsi di lingua Mondly:

Collaborazione con madrelingua professionisti per pronunce impeccabili e accenti naturali

per pronunce impeccabili e accenti naturali Chatbot con riconoscimento vocale all'avanguardia e corsi esclusivi in Realtà Aumentata per praticare in situazioni reali

con riconoscimento vocale all'avanguardia e corsi esclusivi in Realtà Aumentata per praticare in situazioni reali A differenza di molte altre app, Mondly ti consente di imparare partendo dalla tua lingua madre, offrendo un approccio personalizzato ed efficace

Con oltre 110 milioni di utenti in costante crescita, Mondly ha dimostrato di essere la scelta preferita a livello globale per imparare nuove lingue. L'offerta esclusiva Black Friday è limitata nel tempo: assicurati subito uno sconto del 96% sull'acquisto del piano Premium a vita, che non richiede nessun abbonamento. Una volta acquistato, infatti, avrai accesso per sempre a tutte le lezioni, le risorse e gli aggiornamenti futuri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.