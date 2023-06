NeN è un innovativo gestore di Luce e Gas che è diverso da tutti gli altri. Questo perché permette di fare un vero e proprio abbonamento. Questo fornitore del Gruppo A2A permette infatti di stabilire una cifra fissa per 12 mesi a seconda dei propri consumi. In sostanza, siamo di fronte ad un vero e proprio abbonamento.

Vediamo però come funziona nello specifico questo fornitore alternativo che ti permette di risparmiare e di avere una bolletta che è la stessa mese dopo mese.

NeN Luce e Gas: ecco come funziona il gestore in abbonamento

Grazie a questo fornitore è possibile conoscere in anticipo la propria spesa fissa mensile per un anno, senza sorprese o costi extra ingiustificati. Il meccanismo funziona in maniera molto semplice. In pratica, viene fatta una stima sui propri consumi per 12 mesi stabilendo dunque una cifra mensile che sarà la medesima mese dopo mese. La quota in abbonamento stabilita è al netto di tutti i costi presenti in fattura, comprese le perdite di rete. Il prezzo di Luce e Gas rimane bloccato per tutta la durata dei primi 12 mesi. Dopo i primi dodici mesi, NeN ricalcolerà insieme a te i consumi dell'anno trascorso e ridiscuterà o confermerà l'abbonamento per un altro anno. Inoltre, con questo gestore non c'è alcun vincolo contrattuale.

Le caratteristiche principali

Richiedendo lo switch oppure l'attivazione di una nuova utenza con questo fornitore avrai la possibilità di avere alcuni vantaggi. Ecco quali:

Abbonamento con rata bloccata per 12 mesi

Luce e Gas a prezzi davvero interessanti

Trasparenza, chiarezza e facilità di gestione delle varie utenze

Energia proveniente da fonti rinnovabili certificate

Zero burocrazia, tutto ONLINE

Inoltre, grazie al nostro link, avrete il NeNvenuto. Una scontistica che viene applicata mensilmente in bolletta e che corrisponde a 4 euro al mese per un anno.

