Naviga in totale sicurezza e anonimato in aeroporto con una VPN

Dicembre è uno dei mesi più critici per la sicurezza online e la privacy delle persone. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i pericoli non arrivano soltanto durante gli acquisti online, ma anche in luoghi in apparenza sicuri come gli aeroporti. Il motivo è presto detto: le reti Wi-Fi pubbliche, a cui ci si collega con troppa nonchalance prima dell'imbarco. La soluzione? Una rete VPN dalla sicurezza comprovata, come ad esempio NordVPN, punto di riferimento in questo settore.

NordVPN protegge la tua identità online e i dati conservati nella memoria del telefono o del computer. Lo fa impedendo a chiunque - sia il provider di rete nazionale che gli hacker - di vedere la tua attività sul web, oltre che impiegando tutta una serie di soluzioni volte alla difesa totale della privacy, tra cui l'utilizzo della crittografia migliore al mondo. Oggi, tra le altre cose, è in sconto fino al 65%, con prezzi a partire da 3,79 euro al mese invece di 8,29 euro, grazie alla nuova offerta di Natale esclusiva.

Navigare in sicurezza e anonimato in aeroporto con una VPN

Una volta attivato il servizio, accedi al tuo account con le credenziali inserite in fase di registrazione. In seguito, scegli uno dei tanti server VPN sicuri disponibili in elenco e attendi la conferma di avvenuta connessione.

Ora puoi finalmente navigare in totale sicurezza e anonimato in aeroporto, qualunque sia il dispositivo che usi, dal momento che NordVPN supporta le principali piattaforme oggi in uso.

Una delle funzionalità più significative per la sicurezza è Threat Protection, in grado di rilevare eventuali malware durante i download, bloccare i fastidiosi pop-up e tracker web, nonché disattivare in automatico la pubblicità invasiva presente nei siti web e respingere le e-mail di phishing.

Approfitta della nuova offerta di Natale di NordVPN sui piani della durata di due anni, per risparmiare fino al 65% e ottenere 3 mesi extra di servizio gratis.

