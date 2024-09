Naviga con la rete Vodafone: attivazione a partire da 2,99€

Per navigare con la rete Vodafone ad un costo ancora più basso c'è una soluzione: si chiama Ho Mobile. Per chi non lo conoscesse, è un operatore di telefonia mobile virtuale lanciato nel 2018 e di proprietà proprio di Vodafone Italia. La sua peculiarità sono i piani tariffari low-cost, che si rivolgono a chi cerca tariffe convenienti senza sacrificare la qualità del servizio. L'offerta disponibile in questo momento è eccezionale: 200 GB a soli 9,99€ al mese con un costo di attivazione a partire da 2,99€.

Tutti i vantaggi della rete Vodafone di Ho Mobile

Ho Mobile utilizza la rete Vodafone, il che significa che, anche essendo un operatore virtuale, sfrutta la copertura e la qualità della rete Vodafone per fornire i propri servizi. La rete Vodafone è una delle più estese e affidabili in Italia, quindi anche gli utenti di Ho Mobile possono beneficiare di un'ottima copertura.

Nel corso di questi anni, Ho Mobile si è ritagliato il ruolo di provider di telefonia tra i più apprezzati in Italia, grazie a promozioni competitive e convenienti. Tra le più interessanti, spicca un'offerta attiva in questo momento: 200 GB di dati, minuti e SMS illimitati per soli 9,99€ al mese. Il costo iniziale per l’attivazione parte da 2,99€, ma può variare in base al gestore di provenienza. La promozione include una SIM gratuita e il supporto via WhatsApp.

Inoltre, le offerte Ho Mobile comprendono:

Connessione hotspot;

Numero 42121 per il saldo del credito;

Servizio "ho. chiamato";

Notifiche di chiamata in arrivo;

Possibilità di trasferimento chiamate;

Rinnovo dei Giga a 9,99€.

Tutte le funzioni sono facilmente gestibili tramite l’app, dove si può monitorare sia il consumo dei dati che il credito residuo. Per attivare la promozione, basta accedere al sito di Ho e seguire le istruzioni. È possibile anche beneficiare della garanzia "Soddisfatti o rimborsati" entro 30 giorni dall'attivazione.

