Nasce la PyTorch Foundation per i progressi nella ricerca IA

PyTorch, uno dei principali framework open source di ricerca IA guidata dalla community, si trasforma nella nuova PyTorch Foundation, una realtà indipendente che entra a far parte della Linux Foundation.

PyTorch è un framework per l'apprendimento automatico basato su Torch, una libreria di machine learning che mette a disposizione una vasta scelta di algoritmi avanzati per il deep learning.

Gli obbiettivi della PyTorch Foundation

La PyTorch Foundation nasce per rendere più accessibili gli strumenti, le librerie e altri componenti IA più avanzati per accelerare i progressi nel campo delle tecnologie per l'intelligenza artificiale. Meta, uno dei principali contributor di PyTorch grazie alla sua divisione AI, continuerà invece ad investire in PyTorch e lo utilizzerà come framework principale per la ricerca sulla IA e la produzione delle applicazioni aziendali.

Fino ad ora la a collaborazione tra Meta e la community IA composta da migliaia di collaboratori ha permesso di sviluppare oltre 150.000 progetti, in questo modo PyTorch è diventata una delle piattaforme di riferimento per la ricerca e la produzione di iniziative legate alla IA.

Grazie alla creazione della PyTorch Foundation nei prossimi anni le decisioni sull'implementazione di PyTorch e il suo utilizzo verranno prese in modo aperto e trasparente dai membri del comitato. Il direttivo sarà composto in modo eterogeneo da rappresentanti di AMD, Amazon Web Services, Google Cloud, Meta, Microsoft Azure e Nvidia, con la prospettiva di un'ulteriore espansione nel tempo.

Una nuova fondazione con la stessa filosofia

La filosofia open source che ha sempre ispirato la community rimarrà inalterata con il passaggio alla PyTorch Foundation che si impegnerà a rispettare quattro principi: rimanere aperta, mantenere la sua natura neutrale, garantire la correttezza e plasmare una forte identità tecnica. Anche in base ad essi una delle priorità assolute della Fondazione sarà quella di separare nettamente la governance aziendale da quella tecnica di PyTorch.

A questo proposito la compagnia fondata da Mark Zuckerberg assicura che:

Noi di Meta continueremo a investire in PyTorch e lo useremo come framework principale per la ricerca e la produzione in ambito IA. La transizione non implicherà alcun cambiamento nel codice, nel progetto chiave o nei modelli operativi degli sviluppatori di PyTorch.

Meta sottolinea inoltre che la scienza aperta è alla base del suo lavoro nel campo dell'IA, ad esempio tramite il rilascio di codice per modelli linguistici su vasta scala, i sistemi di visione artificiale autosupervisionati, gli innovativi dataset e le piattaforme IA incorporate.