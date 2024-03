MyPos: il terminale GO2 SCONTATISSIMO per accettare pagamenti ovunque

Ormai, per chiunque abbia un'attività, di qualsiasi genere, è di fondamentale importanza riuscire a permettere ai clienti di poter pagare con carta ed è per questo motivo che entra in gioco MyPos che mette a disposizione dei prodotti che ti permetteranno di portare la tua attività ovunque. Il MyPOS GO2, infatti, oggi è in super sconto del 64% e viene venduto a 14,90€.

MyPOS GO2 a 14,90€: super prezzo per la tua attività

myPOS Go 2 rappresenta il terminale per carte di credito più conveniente e allo stesso tempo completamente funzionale. Questo dispositivo unisce maneggevolezza e connettività costante, pensato per permettere a imprese di qualsiasi dimensione di accettare pagamenti senza alcuno sforzo. Grazie alla scheda SIM integrata per il roaming multirete, offre connettività 3G/4G gratuita per accettare pagamenti ovunque e in qualsiasi momento.

Autonomia è la parola chiave: non è necessario collegarsi a un telefono o a qualsiasi altro hardware per iniziare ad accettare pagamenti. Le ricevute digitali possono essere inviate direttamente attraverso il dispositivo via e-mail o SMS, offrendo un'esperienza fluida ai clienti dopo ogni vendita.

myPOS Go 2 accetta tutti i metodi di pagamento. Dai pagamenti senza contatto, ai Chip&PIN e quelli con banda magnetica. Inoltre, è possibile accettare pagamenti da dispositivi mobili abilitati alla tecnologia NFC, come smartphone e wearable.

La batteria ad alta efficienza di myPOS Go 2 garantisce prestazioni ininterrotte per l'intera giornata lavorativa una volta caricata completamente. I pulsanti a sfioramento della tastiera, resistenti ed ergonomici, consentono un posizionamento rapido delle dita e possono essere utilizzati anche da persone con disabilità. Nonostante il telaio robusto, myPOS Go 2 è sorprendentemente leggero.

Direttamente sul sito ufficiale MyPos è disponibile un maxi sconto del 64% sul MyPOS GO2 con cui sarà possibile accettare pagamenti ovunque: prezzo totale 14,90€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.