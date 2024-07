Musetti-Djokovic: dove vedere la semifinale di Wimbledon in streaming

Oggi pomeriggio, a Londra, Lorenzo Musetti sfiderà Novak Djokovic nella sua prima semifinale di Wimbledon in carriera. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in streaming su NOW.

Se hai la passione per il tennis, ti segnaliamo l'offerta in corso sul pass Sport della piattaforma NOW, in promo a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, per un risparmio di 120 euro in un anno. Il pass include l'intera programmazione sportiva di Sky, in diretta e on-demand. Ciò significa che permette di vedere tra le altre cose anche tutti i tornei ATP e WTA, le ATP Finals, la Coppa Davis, e i tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, con l'unica eccezione dello US Open che sarà però visibile in chiaro su Super Tennis, il canale della Federazione italiana di tennis e padel).

Dove vedere Musetti-Djokovic (semifinale Wimbledon)

La semifinale di Wimbledon tra Musetti e Djokovic sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky). Inoltre, potrà essere seguita in streaming attraverso il servizio NOW.

L'incontro si disputerà sul campo centrale dell'All England Club, al termine della prima semifinale in programma oggi tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Comunque vadano le cose nel corso del primo match di giornata sul campo principale, il match tra il numero 2 d'Italia e l'ex numero uno del mondo inizierà non prima delle 16:30. In caso di vittoria da parte di Lorenzo, avremmo per la prima volta nella storia due tennisti azzurri impegnati in una finale di uno Slam, dopo lo straordinario successo di ieri di Jasmine Paolini.

