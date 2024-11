MSI Thin 15: notebook da gaming con GeForce RTX 2050 e Intel Core i7

Hai finalmente messo da parte un po' di soldi per acquistare un notebook da gaming e ti dia soddisfazione e ti permette di giocare i tuoi titoli preferiti? Allora oggi puoi anche risparmiare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello MSI Thin 15 a soli 679 euro, invece che 749 euro.

Siamo di fronte dunque al prezzo più basso di sempre. Grazie a questo sconto del 9% avrai un risparmio di 70 euro sul totale che per un computer portatile di questo tipo è davvero qualcosa di eccezionale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 135,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

MSI Thin 15: il computer portatile da gaming dei sogni

Con MSI Thin 15 potrai giocare a qualsiasi titolo tu voglia senza nessun problema e soprattutto senza fare sacrifici. Gode infatti del potentissimo processore Intel Core i7-13620H con a supporto la bellezza di 16 GB di RAM da 3200 MHz. Inoltre possiede un SSD PCIe4 da 512 GB praticamente inesauribile.

Essendo un computer da gaming monta una scheda grafica spettacolare, Nvidia GeForce RTX 2050 da 4 GB GDDR6 che, unito all'ottimo display da 15,6 pollici FHD, ti permetterà di goderti immagini spettacolari. Grazie anche a un refresh rate da 144 Hz potrai immergerti completamente nei tuoi giochi. Gode inoltre di un'ottima tastiera compatta retroilluminata e colorata e Windows 11 Home già installato.

Insomma questa è davvero una promozione da non perdere per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo notebook da gaming MSI Thin 15 a soli 679 euro, invece che 749 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

