MSI Modern 15: Notebook da 15,6" con Intel i5 e 512GB SSD al 34%

Oggi puoi risparmiare parecchio e avere comunque un Notebook spettacolare, con un processore potente e un'ottima scheda grafica. Dunque non aspettare che l'offerta svanisca. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello MSI Modern 15 a soli 428,35 euro, invece che 649 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma uno sconto bello grosso del 34% che ora ti permette di risparmiare oltre 220 euro sul totale. Davvero niente male per uno dei migliori computer portatili di fascia media. Ha un bellissimo e generoso display, una tastiera retroilluminata e una CPU che offre prestazioni eccellenti. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

MSI Modern 15 con Intel Core i5 e Windows 11

Se vuoi un computer portatile che abbia ottime prestazioni senza doverti svenare, allora dei sicuramente acquistare MSI Modern 15. Grazie al potente Intel Core i5 di 13a generazione, e i suoi 8 GB di RAM, è in grado di regalare ottime performance. E possiede anche un ottimo spazio di archiviazione, con un SSD da 512 GB.

Si presenta inoltre con un design elegante e leggero, dal peso di soli 1,7 Kg, e risulta quindi molto maneggevole. Gode però di un generoso display da 15,6 pollici con pannello IPS perfettamente visibile da ogni angolazione e con bassa emissione di luce blu. La tastiera è compatta, retroilluminata e gode di tastierino numerico. Inoltre ha un touch pad molto sensibile e fluido. Puoi navigare velocemente su Internet con la tecnologia WiFi 6 e monta il sistema operativo Windows 11 Home, intuitivo e in continuo aggiornamento.

Siamo davvero di fronte a una di quelle occasioni più uniche che rare, per cui non rischiare di perderla. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo MSI Modern 15 a soli 428,35 euro, invece che 649 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.