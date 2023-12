Mouse wireless verticale: ZERO fatica e PREZZO MINI (16€)

Se passi tanto tempo al computer, o anche quel poco ti sembra un'eternità, e vuoi un mouse super ergonomico che garantisca il massimo del comfort, non perdere questa offerta. Dirigiti subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mouse wireless verticale Uineer a soli 16,99 euro, invece che 21,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo ulteriore sconto è da prendere al volo. Così ti garantisci la possibilità di stare anche tante ore davanti al computer senza affaticare il polso e la mano. Ha un tracciamento fluido ed è molto preciso. I tasti sono silenziosi e scorre su qualsiasi superficie. Un vero affare.

Mouse wireless verticale: la scelta perfetta per lavorare al meglio

Sicuramente se la mano e il braccio si affaticano spesso quando stai al computer, con questa piccola spesa puoi risolvere. Infatti il design di questo mouse è pensato proprio per avere un'impugnatura il più confortevole possibile. Grazie alla sua particolare forma e lo scorrimento verticale, il braccio rimane in una posizione più naturale. Anche la mano assume una posizione molto più comoda.

E poi è anche di qualità. Ha una connessione affidabile grazie al suo ricevitore che troverai in confezione. Si collega automaticamente con il tuo computer senza la necessita di fare installazioni. E poi ha 3 livelli di DPI che potrai regolare in base alle tue esigenze. Inoltre, grazie a un consumo ridotto, le due batteria AAA durano moltissimo tempo prima di doverle cambiare.

Questa è senza ombra di dubbio l'offerta del giorno nella sua categoria. Quindi non perderla. Vai subito su Amazon e acquista il tuo mouse wireless verticale Uineer a soli 16,99 euro, invece che 21,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.