Mouse wireless ricaricabile ed ergonomico a SOLI 26€ su Amazon

Se vuoi acquistare un mouse senza fili che sia comodo da impugnare anche per diverse ore ma non vuoi spendere tanto, allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il mouse wireless ricaricabile Trust Ozaa a soli 26,99 euro, invece che 32,99 euro.

Già il prezzo originale non è altissimo ma con questo ulteriore ribasso del 18% è da prendere al volo, senza nemmeno pensarci. Potrai lavorare al computer per tutte le ore che vuoi senza sentire la fatica. E poi non sono necessarie le pile, lo ricarichi con il cavetto USB, per cui ha una durata infinita.

Mouse wireless ricaricabile a prezzo bassissimo

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è da avere a tutti i costi, ma non è solo la cifra a essere interessante. Analizziamo brevemente le specifiche:

Design: come dicevamo, sicuramente uno dei suoi punti di forza è il design ergonomico e quindi molto comodo. La mano e il polso rimangono in una posizione naturale e non sentirai l'affaticamento nemmeno dopo ore.

Pulsanti: è dotato di 6 pulsanti che ti consentono di avere tutto a portata di mano. Inoltre i tasti sono silenziosi e precisi.

è dotato di 6 pulsanti che ti consentono di avere tutto a portata di mano. Inoltre i tasti sono silenziosi e precisi.

Scorrimento: grazie a un sensore preciso può scorrere su qualsiasi superficie, senza avere necessariamente il tappetino e ha un puntatore fluido e veloce.

Connessione: grazie al suo ricevitore che trovi incluso lo puoi connettere al tuoi PC senza fare nessuna installazione.

Approfitta anche tu di questa occasione più unica che rara. Prima che le unità disponibili spariscano vai su Amazon e acquista il tuo mouse wireless ricaricabile Trust Ozaa a soli 26,99 euro, invece che 32,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

