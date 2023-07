Mouse wireless Microsoft al 50%, ora su Amazon a 13€

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta che ti permette di acquistare il mouse wireless Microsoft a soli 13,99 euro, invece che 27,90 euro. Un'ottima occasione da cogliere al volo, perciò completa l'acquisto il più in fretta possibile.

Grazie a questo sconto del 50% solo oggi puoi fare un vero colpaccio. Questo mouse è ultra compatto e si adatta perfettamente a entrambe le mani. In questa versione in offerta, in edizione limitata, si presenta con una colorazione Camo Nightfall. E con soli 2 euro in più puoi scegliere anche tra Artic e Forest.

Microsoft: il mouse compatto e leggero che costa pochissimo

A questa cifra è davvero difficile trovare un mouse di qualità. Ecco perché questo di Microsoft è assolutamente da prendere subito. È progettato per garantire il massimo del comfort e poterlo impugnare sia con la mano destra che con quella sinistra. Ha un sensore preciso che scorre su qualsiasi superficie senza la necessità di avere il tappetino.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 lo potrai collegare velocemente a qualsiasi dispositivo che possiede questa tecnologia. L'associazione è rapida e viene rilevato immediatamente. È dotato di due pulsanti più la rotellina centrale per scorrere le pagine in modo veloce. I clic sono sensibili e silenziosi. In confezione troverai una batteria AA che può durare almeno per un anno intero.

Questa è davvero un'ottima promozione ma devi essere veloce perché le unità disponibili sono pochissime. Quindi prima che finiscano vai su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Microsoft a soli 13,99 euro, invece che 27,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.