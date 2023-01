Mouse wireless Logitech: in OFFERTA A META' PREZZO su Amazon

Logitech è ormai da anni, indiscutibilmente, sinonimo di qualità, innovazione e tecnologia all'avanguardia nel campo dei computer. Tutto questo grazie ad hardware che difficilmente deludono le aspettative o i clienti. Se ad esempio siete in cerca di un nuovo mouse senza fili, magari per sostituire il vostro utilizzato per troppo tempo, o magari perché non utilizza una tecnologia wireless (ormai indispensabile), potreste avere l'occasione decisiva proprio tra le mani con il Logitech Pebble mouse wireless.

Perché l'occasione? perché da oggi è possibile acquistare il mouse Pebble Wireless Logitech su Amazon a soli 14,99€, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

Logitech mouse wireless: piccolo ed essenziale

Se non vedete l'ora di avere un mouse che vi liberi dell'incombenza dei fili ad ingombrare la scrivania o il retro del vostro computer, e soprattutto con una tecnologia ottica assolutamente precisa, il Logitech pebble mouse wireless è a portata di click, ora con un prezzo più che vantaggioso.

Questo mouse wireless Logitech in offerta su Amazon possiede un design elegante e minimale, adatto per entrambe le mani, e dalle dimensioni contenute per essere portato con voi anche semplicemente in tasca. Tramite il mini ricevitore USB potrete collegarlo wireless, ma anche sfruttare all'occorrenza il mini ricevitore USB venduto in dotazione. La durata della batteria è estesa, ma varia chiaramente a seconda dell'uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.