Mouse Wireless ergonomico Logitech MX in offerta speciale su Amazon

Se stai cercando un mouse wireless ma non necessariamente per il gaming, puoi pensare alla soluzione MX Anywhere 2S di Logitech. Un dispositivo ergonomico e multifunzionale progettato per garantire una facilità d'uso eccezionale. Acquistalo su Amazon ora a soli 55,00 € invece di 99,99 €.

Poiché è costruito con un sensore laser Darkfield da 4000 dpi in grado di tracciare praticamente qualsiasi superficie, puoi usarlo comodamente sui tuoi jeans o persino sul vetro. Inoltre, è possibile accoppiarlo con altri tre sistemi contemporaneamente tramite Bluetooth o il ricevitore Unifying incluso, consentendo di copiare e incollare testo, foto e file da un device all'altro.

Oltre ai tipici tasti sinistro e destro, contiene anche due pulsanti e una rotella di scorrimento che si muove a una velocità vertiginosa. La batteria interna da 500 mAh ha una durata fino a 70 giorni, a seconda di come viene utilizzata, e può essere caricata fino a un punto in cui può essere utilizzata per un'intera giornata in soli tre minuti. Il download del software supplementare di Logitech, noto come Logitech Flow e Logitech Choices, ti consentirà di accedere a tutte le funzionalità e le opzioni di personalizzazione fornite con questo mouse.

Grazie al controllo multicomputer, sarai in grado di lavorare in modo fluido su tutti e tre i computer quando avrai installato il software Logitech Flow e Logitech Options. Utilizzando la velocissima rotellina di scorrimento, puoi spostarti rapidamente tra lunghi documenti e pagine Web con facilità. La semplice pressione della rotellina ripristinerà lo scorrimento regolare della pagina.

Hai la possibilità di connettere MX Anywhere 2S al tuo sistema utilizzando la tecnologia Bluetooth a basso consumo o collegando il ricevitore Unifying in dotazione. Approfitta ora dello sconto del 45 % e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

