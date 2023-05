Mouse Verticale Wireless Anker: PER VOI IN SCONTO su Amazon del 14% da oggi

Nonostante non se ne vedano molti in giro, i mouse verticali sono tra gli accessori più comodi e particolari in circolazione nel mondo del PC, grazie soprattutto alla loro ergonomia. Tra le aziende che continuano imperterrite nella produzione di tali accessori è Anker, che da oggi ci propone il suo mouse verticale senza fili in offerta su Amazon.

Ebbene, se state cercando un prodotto del genere, sappiate che da oggi infatti potrete aggiudicarvi in offerta su Amazon proprio il Mouse verticale Wireless di Anker a soli 22,43€ con uno sconto del 14% sul prezzo di listino.

Mouse verticale wireless Anker: ergonomia parola d'ordine

Se la forma può sembrare insolita, basterà impugnarlo una volta per rendersi conto di come il design ergonomico sia sviluppato scientificamente per incoraggiare una sana posizione del polso e del braccio, chiamata a "stretta di mano" che permette un movimento più confortevole ed un minore sforzo. Questo prodotto inoltre sfrutta una risoluzione ottica a 800/1200/1600 DPI e offre una maggiore sensibilità rispetto ai mouse ottici standard.

Inoltre per risparmiare la batteria entra in modalità risparmio energetico dopo 8 minuti di inattività, e per "risvegliarlo" basta un click. Le dimensioni del mouse sono 120 x 62.8 x 74.8 mm, il peso di 90 gr, e può funzionare fino a una distanza di 10m (lo collegherete tramite il piccolo ricevitore incluso). Oltre al Mouse wireless verticale di Anker e il ricevitore USB 2.4G, nel pacchetto troverete anche un manuale di istruzioni, e una garanzia di 18 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.