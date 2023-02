Mouse Logitech Mx adatto per l'uso intenso ad un prezzo speciale su Amazon

Logitech è famosa per essere una delle migliori aziende che producono mouse per ogni tipo di esigenza. In questo caso vedremo l'MX Vertical, che si può trovare in offerta su Amazon a soli 93,99€ invece di 124,99€.

Il materiale è morbido al tatto e la parte posteriore si curva nel palmo con un accattivante motivo a onde. Un ampio slider nella parte inferiore dell'impugnatura tiene la mano lontana dal tappetino del mouse. Al momento in cui scrivo, Logitech offre il mouse solo in una combinazione di colori che vanno sul grigio.

Logitech ha dichiarato che uno degli obiettivi dell'MX Vertical era quello di dargli un aspetto premium. Per quanto il mouse sia diverso dai soliti design convenzionali, è perfetto per l'utilizzo su una scrivania o in giro con MacBook e Surface.

L'hardware nell'MX Vertical è abbastanza semplice. Presenti il pulsante sinistro e destro, una normale rotellina e due pulsanti impostati su avanti e indietro come impostazione predefinita. Stranamente, non c'è alcun pulsante nascosto in cui si appoggia il pollice per gesti o altre funzioni.

La batteria è ricaricabile e si ricarica tramite una porta USB-C sulla parte anteriore. Questo è qualcosa che i vecchi MX Ergo e MX Master non avevano. La batteria del mio mouse è scesa al 50% dopo una settimana di test, il che è in linea con le affermazioni sulla longevità di Logitech. Un minuto ti dà tre ore di utilizzo wireless.

Quando è connesso tramite USB, il mouse spegne le sue radio Bluetooth e RF, una scelta specifica per i luoghi di lavoro in cui non sono ammessi dispositivi wireless di alcun tipo. Ma a proposito di wireless: utilizza il sistema di abbinamento a triplo dispositivo ormai standard di Logitech, con un pulsante nella parte inferiore che consente di passare rapidamente da un massimo di tre dispositivi collegati tramite Bluetooth o RF-USB. Nella confezione è presente un ricevitore USB Logitech Unifying. Come la maggior parte dei mouse più costosi di Logitech, può utilizzare Flow, il sistema di gestione multicomputer.

Il laser è "potente solo" 4000 DPI. Il sensore sull'MX Vertical è più che sufficiente per le esigenze lavorative. Puoi trovarlo oggi in offerta su Amazon questo mouse ergonomico in sconto del 25%, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

