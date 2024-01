Mouse Logitech: a QUESTO PREZZO devi assolutamente prenderlo

Perché scegliere il Logitech MX Master 3S ?

Il Logitech MX Master 3S è più di un semplice mouse. È un'estensione della tua creatività e produttività, ottimizzato per macOS e compatibile con iPadOS. Ecco i suoi punti di forza:

Sensore di alta precisione : con il suo sensore laser da 8.000 DPI, funziona perfettamente anche su superfici di vetro.

: con il suo sensore laser da 8.000 DPI, funziona perfettamente anche su superfici di vetro. Clic silenziosi : riduce il rumore dei clic del 90%, ideale per ambienti di lavoro condivisi.

: riduce il rumore dei clic del 90%, ideale per ambienti di lavoro condivisi. Scorrimento magspeed : velocità e precisione straordinarie, il 90% più veloce e l'87% più preciso.

: velocità e precisione straordinarie, il 90% più veloce e l'87% più preciso. Design ergonomico : studiato per una postura naturale del polso e comandi con il pollice posizionati in modo ideale.

: studiato per una postura naturale del polso e comandi con il pollice posizionati in modo ideale. Personalizzazione per App : ottimizza i tuoi flussi di lavoro con profili specifici per app macOS.

: ottimizza i tuoi flussi di lavoro con profili specifici per app macOS. Flusso di lavoro Multi-Mac : Cìcollega fino a tre dispositivi Mac e trasferisci facilmente testo, immagini e file.

: Cìcollega fino a tre dispositivi Mac e trasferisci facilmente testo, immagini e file. Ricarica USB-C efficiente: fino a 70 giorni di durata della batteria con una carica completa.

Con queste caratterstiche Il Logitech MX Master 3S rappresenta la scelta ideale per chi cerca un mouse che combini prestazioni di alto livello, design ergonomico e un forte impegno verso la sostenibilità. Con parti in plastica che includono materiale riciclato e una ricarica USB-C efficiente, è un acquisto che rispetta l'ambiente. Non perdere l'occasione di migliorare la tua esperienza con i dispositivi Apple.