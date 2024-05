Mouse da gaming preciso ed elegante targato Logitech al 36% di sconto

Logitech è un'azienda di prima fascia nell'ambito della produzione di feature informatiche e accessori da gaming e oggi, su Amazon, il mouse da gaming targato Logitech viene scontato del 36% per un costo totale e finale di 47,82€.

Sconto folle del 36% su mouse da gaming Logitech

Il mouse da gaming Logitech G305 rappresenta l'apice della tecnologia e dell'ergonomia per i giocatori più esigenti. Dotato del sensore Gaming HERO, offre una precisione senza pari con una sensibilità fino a 12.000 DPI e un'efficienza energetica sorprendente, garantendo prestazioni di livello superiore durante ogni partita grazie alla sua velocità di IPS 400.

La tecnologia LIGHTSPEED Wireless assicura una connessione ultra veloce senza lag, con un'incredibile velocità di aggiornamento di 1 ms, permettendoti di vivere un'esperienza di gioco fluida e reattiva, senza compromessi.

La durata della batteria è un altro punto di forza del Logitech G305, che offre fino a 250 ore di gioco continuo con una singola batteria AA, consentendoti di concentrarti solo sul gioco senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente il mouse.

Con un design leggero e un peso di soli 99 grammi, il G305 offre un'ottima manovrabilità e una sensazione confortevole anche durante le sessioni di gioco più intense. La sua forma resistente e il ricevitore nano USB integrato lo rendono ideale non solo per l'uso desktop, ma anche come mouse portatile per giocare ovunque ti trovi, garantendo prestazioni eccellenti in ogni situazione.

Su Amazon, oggi, il mouse da gaming Logitech viene messo in sconto del 36% per un costo totale e finale di 47,82€. Approfittane subito e non perdere questa chance!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.