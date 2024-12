Motorola Razr 50 Ultra (12/512GB) a un prezzo mai visto (-36%)

Se hai deciso di acquistare un pieghevole e vorresti trovare un'occasione vantaggiosa, allora direi che sei nel posto giusto. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Motorola Razr 50 Ultra a soli 765,53 euro, invece che 1.199 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è reale. Siamo di fronte a un mega sconto del 36% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di oltre 433 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 63,80 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola Razr 50 Ultra è la migliore occasione di oggi

Sicuramente a questo prezzo non puoi trovare di meglio. In pratica avrai per le mani unno smartphone top di gamma a prezzo medio gamma. Motorola Razr 50 Ultra si presenta con un display esterno pOLED da 4 pollici e con un display interno flessibile pOLED da 6,9 pollici, entrambi con refresh rate fino a 165 Hz.

Possiede il potentissimo processore Snapdragon 8s Gen 3 supportato da ben 12 GB di RAM che spingono sull'acceleratore e regalano prestazioni incredibili. Inoltre ha una memoria interna da 512 GB che non si esaurisce mai. Gode di una fotocamera esterna principale da 50 MP e di una interna per selfie da 32 MP. Monta una batteria da 4000 mAh con ricarica turbo da 45 W, ha un peso di soli 189 grammi ed è resistente all'acqua con certificazione di grado IPX8.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a un prezzo davvero molto vantaggioso. Però devi essere velocissimo. Per cui non aspettare oltre, vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola Razr 50 Ultra a soli 765,53 euro, invece che 1.199 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

