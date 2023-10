Motorola Moto Edge 30 Neo: mediogamma a PREZZO entry level (-45%)

Se vuoi uno smartphone senza fare rinunce ma hai un budget limitato dai un'occhiata a questa straordinaria offerta che ti sto per segnalare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola Moto Edge 30 Neo a soli 235 euro, invece che 429,90 euro.

Ebbene sì, se fai presto puoi avvalerti di uno sconto gigante del 45% che ti permette di risparmiare ben 195 euro sul totale. Non è certo una promozione che si trova tutti i giorni, quindi devi essere veloce se non vuoi rischiare di perderla. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola Moto Edge 30 Neo: a questo prezzo è il migliore

Non ci sono molti giri di parole da fare, a questa cifra è probabilmente il migliore smartphone che puoi acquistare. Se ti piace scattare foto potrai divertirti con la doppia fotocamera con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare e macro da 13 MP più fotocamera frontale per selfie da 32 MP.

In questa versione, il potente processore Snapdragon 695 di Qualcomm è supportato da 8 GB di RAM che spingono sull'acceleratore. Ha 128 GB di memoria interna. Una batteria bella grande da 4200 mAh con ricarica rapida e la tecnologia 5G per navigare su Internet velocemente. Il tutto visibile in un fantastico display OLED FHD+ da 6,5 pollici.

Approfitta anche tu di questa incredibile offerta ma fai presto perché è chiaramente destinata a durare poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola Moto Edge 30 Neo a soli 235 euro, invece che 429,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

