Motorola moto edge 30 Fusion a 66€ al mese SENZA INTERESSI

La promozione che ti stiamo segnalando è una di quelle da prendere al volo, anche perché sicuramente durerà poco. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Motorola moto edge 30 Fusion a soli 332 euro circa, invece che 679,90 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di prezzo e non stai sognando. Siamo però di fronte a un mega sconto del 51% che taglia il prezzo a più della metà e ti permette di risparmiare quasi 348 euro sul totale. Non è certo un'offerta che si vede tutti i giorni, e infatti sparirà presto. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 66,42 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime.

Motorola moto edge 30 Fusion a prezzo shock

Non c'è dubbio che siamo di fronte a uno dei migliori smartphone sul mercato e quindi a una cifra così bassa è da prendere senza nemmeno pensarci. Ogni cosa parla di un ottimo smartphone dalle prestazioni spettacolari. Ha un bellissimo display curvo FHD+ OLED da 6,5 pollici con HDR10+ e una frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Ha una fotocamera per scatti professionali da 50 MP con ultra-grandangolo, macro vision e stabilizzatore ottico.

Potrai navigare alla velocità della luce con la connessione 5G. Grandi prestazioni con il potente processore Qualcomm Snapdragon 888+ che viene supportato da ben 8 GB di RAM. La memoria interna in questa versione è da 128 GB e inoltre è dual SIM. Ha una batteria da 4.400 mAh con una ricarica TurboPower da 68 W che gli permette di ritornare al 50% in appena 15 minuti.

Non c'è altro da dire se non di fare in fretta perché a questa cifra lo vorranno tutti. Quindi prima che non sia più disponibile vai su Amazon e acquista il tuo Motorola moto edge 30 Fusion a soli 332 euro circa, invece che 679,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

