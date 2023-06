Il look è fantastico, e le prestazioni - scheda tecnica alla mano - promettono esperienze d'uso fluide e senza ostacoli. Il Motorola Moto e32s oggi costa solo 115,50€ anziché 180€ grazie allo sconto Amazon del 36%. E considera che si parla di uno smartphone con display Max Vision da 6,5" a 90Hz e tripla fotocamera sul retro.

Il Motorola Moto e32s vale molto, ma molto di più di quello che costa: è l'affare del giorno su Amazon

Una volta acceso, del Motorola Moto e32s quello che subito si nota è l'ottimo display Max Vision HD+ da 6,53 pollici e frequenza d'aggiornamento a 90Hz. Senza scendere troppo nel dettaglio, quello che devi sapere è che maggiore è la frequenza d'aggiornamento, maggiore è la fluida (scrolling, video, giochi e così via). Considera che smartphone ben più costosi si fermano a 60Hz, per dire.

Il Moto e32s ha un design che si potrebbe definire "a lingotto", perché i bordi sono squadrati e conferiscono quella sensazione di dispositivo premium che di certo non guasta. Sul retro c'è una tripla fotocamera da 16 megapixel, con tanto di fotocamera di profondità (per personalizzare la messa a fuoco) e la fotocamera macro (per catturare primi piani ricchi di dettagli).

La batteria dello smartphone entry-level di Motorola è da 5000mAh e si traduce in un'autonomia pazzesca (addirittura 2 giorni). Sotto la scocca trovi anche il processore octa-core MediaTek Helio G37 per prestazioni rapide e reattive, 4GB di RAM e 64GB di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 1TB.

Infine, il sistema operativo. Si tratta di Android 12, con tutto il meglio delle applicazioni Google e quello che puoi scaricare (gratuitamente o pagamento) dal Play Store.

