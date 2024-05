Motorola G14 ad un PREZZO RIDICOLO: 98€ su Amazon

Motorola è un'azienda con una lunga tradizione nell'ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 35% sul Motorola G14 che viene venduto a soli 98€.

Prezzo imperdibile: 98€ per il Motorola G14

Il Motorola G14 offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al suo schermo Full HD+ da 6,5", che garantisce immagini cristalline e dettagliate per film, serie TV, giochi e videochiamate. L'esperienza audio è altrettanto coinvolgente grazie agli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, che offrono un suono multidimensionale con bassi potenziati, voci più nitide e un audio cristallino.

Il sistema avanzato di fotocamere da 50 MP cattura immagini incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte. Con l'obiettivo Macro Vision dedicato, puoi avvicinarti al soggetto per scatti dettagliati e mozzafiato. Il design curato nei minimi particolari conferisce al Motorola G14 un aspetto raffinato ed elegante, con una costruzione idrorepellente e materiali di alta qualità.

La durata della batteria è eccezionale, grazie alla batteria da 5000 mAh e alla ricarica TurboPower, che ti permette di fare rapidamente il pieno per un'intera giornata di autonomia. Questo ti consente di utilizzare il telefono senza preoccupazioni durante le tue giornate impegnate.

Il Motorola G14, quindi, unisce prestazioni avanzate, qualità audio e fotografica superiore e un design elegante in un unico dispositivo. È la scelta ideale per chi cerca un telefono affidabile e completo, in grado di soddisfare le esigenze di intrattenimento, comunicazione e produttività.

Su Amazon, oggi, il Motorola G14 viene maxi scontato del 35% per un costo finale e totale d'acquisto di 98€. Approfittane ora e non perdere questa occasione!

