Motorola G13 ad un PREZZO RIDICOLO con lo sconto Amazon (-57%!)

Motorola è un'azienda con una lunga tradizione nell'ambito della produzione di smartphone e telefoni e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 57% sul Motorola G13 che viene venduto a soli 82€.

Mega sconto del 57% sul Motorola G13

Il Motorola G13 porta l'esperienza fotografica a un livello superiore con la sua tripla fotocamera da 50 MP Quad Pixel. Scatta immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione, grazie alla modalità Visione Notturna, all'ultra-grandangolare, alla lente Macro e ad altre funzionalità che assicurano foto sempre al top.

Con una potente batteria da 5000 mAh, il Motorola G13 offre fino a due giorni di durata, garantendo che tu possa restare connesso senza interruzioni. E con la ricarica rapida TurboPower, puoi riportare rapidamente il tuo telefono al massimo della carica in pochissimo tempo.

Goditi una visione fluida dei tuoi contenuti preferiti sul display da 6.53" con refresh rate a 90Hz, che offre immagini nitide e senza sfarfallio. Inoltre, l'audio stereo degli Stereo Speakers Dolby Atmos ti avvolgerà in un suono coinvolgente e di alta qualità. Con un design ultra-sottile che misura soli 8 mm di spessore, il Motorola G13 unisce eleganza e comodità di utilizzo, rendendolo il compagno perfetto per ogni occasione.

Per quanto riguarda la memoria, il G13 offre 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, garantendo spazio in abbondanza per tutti i tuoi contenuti. E se hai bisogno di ancora più spazio, la memoria è espandibile tramite microSD fino a 512 GB, consentendoti di avere accesso immediato ai tuoi file e applicazioni preferiti senza preoccuparti dello spazio disponibile.

Su Amazon, oggi, il Motorola G13 viene scontato del 57% e viene venduto a soli 82€. Approfittane subito!

