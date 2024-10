Motorola G04: smartphone SCONTATISSIMO ad un prezzaccio

Il Motorola G04 è uno smartphone dal design elegante e sottile, realizzato con materiali di pregio e disponibile in quattro colori vivaci, per adattarsi a ogni stile personale. La sua estetica raffinata non solo è accattivante, ma offre anche una sensazione premium al tatto, che rende questo dispositivo un compagno ideale per chi cerca un mix di funzionalità e bellezza.

Il display notchless con aggiornamento rapido ti permette di godere di un'esperienza visiva coinvolgente, sia per guardare film, giocare, o navigare sui social. La modalità Luminosità elevata garantisce una visualizzazione cristallina anche sotto la luce diretta del sole, rendendo il contenuto sempre leggibile e dettagliato.

Con il Motorola G04, le tue foto sono sempre pronte per essere condivise sui social grazie a funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini, per garantire foto sempre nitide e di qualità. Non dovrai più preoccuparti di regolazioni manuali: il dispositivo si occupa di tutto per te.

Inoltre, il Motorola G04 è progettato per migliorare la tua produttività con un multitasking ottimale. Puoi aprire le app più velocemente e tenerle aperte senza rallentamenti, per un'esperienza fluida e reattiva. Perfetto per chi usa il telefono in modo intenso e non vuole perdere tempo. Con il Motorola G04, hai il giusto equilibrio tra design elegante e prestazioni potenti.

Su Amazon, oggi, il Motorola G04 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 35%: prezzo finale d'acquisto di soli 84€.