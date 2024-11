Motorola Edge 50 Pro è il BEST BUY di oggi (12/512GB): -41%

Motorola è un'azienda storica nell'ambito della telefonia e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto mega del 41% sul suo Edge 50 Pro che viene venduto su Amazon a 412,99€.

La scheda tecnica e d'utilizzo del Motorola Edge 50 Pro

Il Motorola Edge 50 Pro è uno smartphone che unisce design elegante, prestazioni elevate e funzionalità avanzate per migliorare la tua esperienza quotidiana. Con un design perfettamente bilanciato, offre materiali naturali al tatto, bordi arrotondati ergonomici e una certificazione IP68, che garantisce resistenza all’immersione in acqua, rendendolo adatto a ogni situazione.

Le sue avanzate funzionalità fotografiche includono IA e teleobiettivo 3x, ideali per catturare la vita in movimento. Registra video nitidi e perfettamente a fuoco o scatta foto di soggetti distanti con una sorprendente qualità dei dettagli, trasformando ogni momento in un ricordo indelebile.

Grazie alla ricarica TurboPower da 125W, il Motorola Edge 50 Pro offre la ricarica più veloce di sempre. Con soli 6 minuti di ricarica, puoi ottenere un’intera giornata di autonomia, eliminando le preoccupazioni per la durata della batteria.

Il suo straordinario display pOLED Super HD da 6,7 pollici ti immerge in un’esperienza visiva senza precedenti. Con una ricchezza di contrasto, dettagli eccezionali e colori di livello cinematografico, guardare film o serie TV diventa un vero piacere. Inoltre, le esclusive funzionalità Moto offrono un’esperienza personalizzata e intuitiva, rendendo lo smartphone più sicuro, divertente e semplice da usare.

