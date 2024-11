Motorola Edge 50 Fusion: è lui il best buy di questo Black Friday

Motorola ha una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 32% sul suo Edge 50 Fusion per un costo totale e finale d'acquisto di 269,80€.

Motorola Edge 50 Fusion: le caratteristiche del best buy

Il Motorola Edge 50 Fusion combina design, prestazioni e tecnologia avanzata per offrire un’esperienza mobile di altissimo livello. Con un design ultrasottile, leggero e curvo simmetricamente, si distingue per eleganza e maneggevolezza. La protezione IP68 garantisce resistenza all’immersione in acqua, rendendolo un compagno affidabile anche nelle situazioni più impegnative.

Il display pOLED FHD+ da 6,67" con frequenza di aggiornamento 144Hz offre colori vivaci e un contrasto eccezionale, perfetto per immergersi in film e serie TV. A completare l’esperienza multimediale, l’audio multidimensionale Dolby Atmos, che assicura un suono avvolgente e di alta qualità.

Sul fronte fotografico, il sistema di fotocamere da 50MP+13MP garantisce scatti e video nitidi e dettagliati, anche in condizioni di scarsa luminosità. La tecnologia avanzata di messa a fuoco, con un numero di pixel 32 volte superiore, permette di catturare ogni momento con precisione.

La batteria da 5000mAh offre un’autonomia prolungata, ideale per affrontare giornate intense. Quando il tempo stringe, la ricarica TurboPower da 68W inclusa nella confezione ti consente di ottenere ore di utilizzo in pochi minuti. Dotato del processore Snapdragon 7s Gen 2, il Motorola Edge 50 Fusion assicura prestazioni fluide e reattive, perfette per multitasking e gaming.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 32% sul Motorola Edge 50 Fusion per un costo totale e finale d'acquisto di 269,80€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.