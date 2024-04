Motorola Edge 30 Neo è perfetto: oggi è un BEST BUY con lo sconto eBay

Motorola è un'azienda con una lunga tradizione nell'ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, è presente uno sconto del 42% sul Motorola Edge 30 Neo che viene venduto a 175€.

Motorola Edge 30 Neo al 42% di sconto

Il Motorola Edge 30 Neo si presenta come uno smartphone Android di alto livello, con un'enfasi particolare sull'imaging, garantendo una soddisfazione anche per gli utenti più esigenti. La sua caratteristica più sorprendente è il display Touchscreen da 6.3 pollici, che lo colloca al top della categoria, con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel che assicura una visualizzazione nitida e dettagliata.

Per quanto riguarda le funzionalità, il Motorola Edge 30 Neo offre un modulo 5G che assicura trasferimenti dati e navigazione su internet eccellenti, oltre alla connettività Wi-fi e al GPS per una maggiore praticità nell'utilizzo quotidiano.

Nel campo della multimedialità, questo smartphone non ha rivali, grazie alla fotocamera principale da ben 64 megapixel, che consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 9238 x 6928 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Questo garantisce la massima precisione nei dettagli e una resa visiva impeccabile.

Con uno spessore di soli 7.8mm, il Motorola Edge 30 Neo offre un design estremamente sottile e accattivante, conferendo al dispositivo un aspetto ancora più impressionante. In sintesi, il Motorola Edge 30 Neo si presenta come una scelta eccellente per chi cerca prestazioni di alto livello e un'esperienza multimediale completa e coinvolgente.

Su eBay, oggi, è disponibile e presente uno sconto molto interessante e allettante del 42% sul Motorola Edge 30 Neo che viene venduto a 175€.

