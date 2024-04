Motorola Edge 30: DISINTEGRATO IL PREZZO dello smartphone con lo sconto del 60% su eBay

Il Motorola Edge 30 si distingue come uno smartphone Android avanzato e completo, offrendo un'esperienza di utilizzo straordinaria sotto ogni punto di vista. Il suo ampio display da 6.5 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel garantisce una visualizzazione nitida e coinvolgente di ogni contenuto.

Tra le molte caratteristiche all'avanguardia del Motorola Edge 30, spicca il modulo 5G che garantisce un trasferimento dati rapido e una navigazione su internet fluida ed efficiente, offrendo così un'esperienza di connettività senza precedenti.

Ma ciò che rende veramente unico il Motorola Edge 30 è la sua fotocamera da 50 megapixel, che lo colloca in una categoria a sé stante per quanto riguarda la multimedialità. Questa potente fotocamera consente di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel, garantendo risultati straordinari in qualsiasi situazione di scatto.

Nonostante le sue eccezionali prestazioni, il Motorola Edge 30 si distingue anche per il suo design elegante e sottile, con uno spessore di appena 6.8mm che lo rende uno dei prodotti più sottili sul mercato. Questa combinazione di potenza, innovazione e design raffinato conferisce al Motorola Edge 30 un ruolo di rilievo nel panorama degli smartphone di fascia medio-alta.

Su eBay, oggi, è presente un'offerta irrinunciabile sul Motorola Edge 30 che viene scontato del 60% per un costo totale e finale di 169,90€. Approfittane adesso e non perdere questa opportunità!