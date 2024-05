Motorola E13: smartphone eccezionale a 92€, SCONTO OUTLET su eBay

Il Motorola E13 si presenta come una scelta ideale per coloro che cercano uno smartphone Android di fascia media con prestazioni affidabili e un ottimo display touchscreen. Dotato di connettività Wi-Fi e GPS, questo dispositivo offre tutte le funzionalità essenziali per l'uso quotidiano, mentre il modulo LTE 4G assicura un trasferimento dati rapido e una navigazione su Internet senza problemi.

Il display touchscreen da 6.5 pollici rappresenta uno dei punti di forza principali del Motorola Moto E13, con una risoluzione di 1600 x 720 pixel che offre immagini nitide e dettagliate. Questo lo colloca al vertice della sua categoria, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente e piacevole.

Una delle caratteristiche distintive del Motorola E13 è la sua fotocamera da 13 megapixel, che consente di scattare foto straordinarie con una risoluzione fino a 4163 x 3122 pixel e registrare video in Full HD a 1920 x 1080 pixel. Grazie a questa fotocamera di alta qualità, puoi catturare tutti i tuoi momenti più preziosi con una chiarezza e una nitidezza sorprendenti.

Non solo, con uno spessore di soli 8.5mm, il Motorola E13 offre un design sottile e compatto che lo rende comodo da tenere in mano e da utilizzare in qualsiasi situazione. Questo lo rende un'opzione molto interessante per chi cerca un dispositivo dalle prestazioni solide e dall'aspetto accattivante.

Su eBay, oggi, il Motorola E13 viene scontato del 54% per poi essere venduto al costo totale e finale d'acquisto di 92€.