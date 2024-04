Motorola E13 al 58% di sconto: smartphone a MENO DI 85€ su eBay

Il Motorola E13 è uno smartphone Android di fascia media che offre un'esperienza equilibrata per gli utenti che cercano funzionalità essenziali unite a un bel display touchscreen. Dotato di connettività Wi-Fi e GPS, questo dispositivo assicura una connessione affidabile e la possibilità di navigare in internet ovunque tu sia, sfruttando al massimo il modulo LTE 4G per un trasferimento dati veloce e una navigazione fluida.

La caratteristica più sorprendente di questo smartphone è il suo display Touchscreen da 6.5 pollici, che lo posiziona al vertice della sua categoria. Con una risoluzione di 1600 x 720 pixel, offre una visualizzazione nitida e dettagliata per un'esperienza visiva coinvolgente.

Inoltre, il Motorola E13 si distingue per la sua eccellente capacità multimediale, grazie alla fotocamera da 13 megapixel. Questa fotocamera consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 4163 x 3122 pixel e di registrare video in alta definizione a 1920 x 1080 pixel.

Che tu sia un appassionato di fotografia o semplicemente desideri catturare i momenti più significativi della tua vita, il Motorola E13 ti offre strumenti potenti per esprimere la tua creatività. Nonostante le sue prestazioni avanzate, lo spessore contenuto di soli 8.5mm rende questo smartphone estremamente maneggevole e interessante per chi cerca un dispositivo compatto e leggero da portare ovunque.

