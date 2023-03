Moto Edge 30 Fusion: lo smartphone dei sogni è in OFFERTA

Oggi ti segnalo questa offerta incredibile che segna il prezzo più basso di sempre per un fantastico smartphone che puoi avere a una cifra niente male. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Moto Edge 30 Fusion a soli 492,34 euro, invece che 572,42 euro.

Grazie a questo sconto del 14% avrai un risparmio di ben 80 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Se fai presto dunque puoi fare un bel colpo.

Moto Edge 30 Fusion al minimo storico su Amazon

Come ti dicevo, questo prezzo segna un minimo storico, per cui devi essere rapido se non vuoi rimanere a bocca asciutta. Moto Edge 30 Fusion si presenta con l'innovativo schermo pOLED da 6,55 pollici, super resistente, con velocità di aggiornamento di 144 Hz. I tuoi giochi e contenuti video saranno vivi. Monta il potentissimo processore Snapdragon 888 con tecnologia 5G e a supporto ben 8GB di RAM.

Nonostante le sue generose dimensioni pesa solo 175 grammi e vanta una resistenza all'acqua certificata IP52. Ha una mega batteria da 4400 mAh e una ricarica TurboPower da 68 W. In questa versione avrai a disposizione ben 128GB di memoria ed è anche dual Sim. Ha una fotocamera spettacolare con sensore principale da 50 MP, Ultra-grandangolare, macro e sensore di profondità. Il risultato saranno foto eccezionali.

Fai in fretta perché un offerta così non può durare ancora a lungo. Per cui prima che finisca vai su Amazon e acquista il tuo Moto Edge 30 Fusion a soli 492,34 euro, invece che 572,42 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.