Monitor Samsung con webcam integrata ad un prezzo FOLLE su Amazon

Samsung ha creato il suo primo monitor con webcam integrata. Con la sigla S40VA, il nuovo display è appositamente progettato per soddisfare i desideri dei lavoratori che lavorano in smart working. Puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 219,00€ invece di 289,00€.

Il Monitor presenta un display LCD IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD, 250 nits di luminosità di picco, rapporto 1000:1, refresh rate di 75Hz (Supporto AMD FreeSync), oltre ad avere un ottimo angolo di visualizzazione: parliamo di 178 gradi e un rapporto di 16:9.

Il monitor include una webcam integrata da 2 MP con una videocamera IR Hello Verification e un design pop-up per la privacy. Sono presenti anche due microfoni integrati e altoparlanti stereo da 2 W, molto utili durante videochiamate e riunioni.

Inoltre, grazie alla posizione regolabile si può modificare in altezza e rotazione. Presente anche lo standard VESA per il montaggio di mini PC (100 x 100). Il monitor S40VA ha due porte USB 3.0 Type-A, una porta HDMI, una DisplayPort, una porta D-Sub, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta singola di ingresso audio da 3,5 mm. Samsung afferma che il suo nuovo monitor è stato certificato da TUV Rheinland per quanto riguarda la protezione dalla luce blu.

Mark Quiroz, vicepresidente della promozione per la divisione Showcasing di Samsung, ha dichiarato: "Stiamo lanciando il primo monitor con webcam per semplificare la vita a coloro che spesso effettuano videochiamate o lavorano in smart working, grazie a questo non bisognerà acquistare un altro dispositivo o gestire più cavi. "

