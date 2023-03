Che tu ne abbia bisogno o meno, ti consiglio di dare uno sguardo a questa offerta. Il monitor Samsung da 27" con risoluzione Full HD e tecnologia IPS passa da 209,90€ a soli 119,90€ con lo sconto eBay del 43%. In tanti lo stanno tenendo d'occhio, e tantissime unità sono state già vendute.

Insomma, ci siamo capiti: se ti interessa il monitor Samsung, catapultati su eBay e concludi l'acquisto.

Il monitor è venduto da Monclick Italia, venditore autorizzato Samsung con feedback positivo del 95,5% e oltre 243mila recensioni di utenti soddisfatti. Puoi andare sul sicuro.

Monitor nuovo? Ecco il Samsung F27T350 da 27", oggi in super sconto su eBay

Questo di Samsung è un monitor davvero fantastico. E non a caso di listino costa oltre 200 euro. La diagonale è da 27 pollici, il formato è un classico 16:9, il pannello è basato sulla tecnologia IPS, la risoluzione è Full HD (1920 x 1080 pixel). La retroilluminazione, poi, è a LED.

L'F27T350 - questo è il nome del modello - è un monitor ideale per il lavoro (tanto a casa quanto in ufficio), per l'intrattenimento e, volendo, può regalare soddisfazioni anche in ambito gaming. Ti dico infatti che ha dalla sua la tecnologia AMD FreeSync, un tempo di risposta di 5 ms e che la frequenza d'aggiornamento è di 75 Hz. Mica male.

Ottimi anche l'angolo di visione, il design curato nei minimi dettagli (le cornici sono quasi inesistenti), i consumi, il peso e le dimensioni generali. Le interfacce a disposizione sono HDMI e VGA, lo standard insomma. A proposito, all'interno della confezione trovi anche un cavo HDMI, così puoi collegarlo subito al tuo computer o alla console di gioco.

Non penso sia necessario aggiungere altro. A meno di 120€ - grazie al super sconto eBay del 43%, ti ricordo - ci si porta a casa un monitor di assoluto valore e che utilizzerai senza alcun problema anche nei prossimi anni.

