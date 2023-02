Monitor professoniale ASUS ProArt PA278QV ad un prezzo pazzesco su Amazon

I video editor e i fotografi attenti al budget che amano anche i giochi occasionali troveranno nell'ASUS ProArt PA278QV un ottimo display. Potrete godere di tonalità e toni fedeli alla realtà, di prestazioni setose, di un'estetica elegante, di un'ampia scelta di connessioni e di altri pratici extra. ASUS ProArt PA278QV è un monitor IPS economico da 27 pollici a 1440p con numerose caratteristiche essenziali per l'uso professionale e per il gioco, tra cui la calibrazione di fabbrica Delta E 2 e la copertura del 100% della gamma di colori sRGB/Rec.709. Acquistalo su Amazon a soli 319,99€ invece di 449,00€.

Per cominciare, l'ASUS PA278QV ha una risoluzione Quad HD di 2560 x 1440 pixel che, se visualizzata sullo schermo da 27 pollici, produce un'eccellente densità di pixel di circa 108 PPI. Grazie all'elevata densità di pixel, non è necessario ingrandire o rimpicciolire lo schermo per vedere bene; al contrario, l'intero display riempie lo schermo. Il pannello IPS utilizzato nel monitor è responsabile della vivacità dei colori e della qualità costante delle immagini, oltre che dell'ampio angolo di visione di 178 gradi. Viene fornito con il sigillo di approvazione Calman Verified e una calibrazione di fabbrica Delta E 2. Sia che si lavori negli spazi colore sRGB o Rec.709, si può essere certi di ottenere risultati eccellenti fin dall'inizio.

Inoltre, l'ASUS PA278QV sarà eccellente per il gioco come qualsiasi altro display di prezzo simile se giocate principalmente a giochi orientati alla grafica e se la vostra velocità FPS (Frames Per Second) supera raramente i 75FPS. Grazie alla latenza di ingresso minima di 10 ms, non c'è quasi nessun ritardo tra ciò che si fa e ciò che accade sullo schermo. In secondo luogo, il tempo di reazione dei pixel GtG di 5 ms del monitor garantisce che non si verifichino immagini fantasma o ritardi nei contenuti in rapido movimento. Infine, l'ASUS PA278QV è compatibile con Adaptive-Sync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con il framerate della GPU per un gioco fluido e senza strappi a framerate compresi tra 48 e 75 fotogrammi al secondo.

Questa tecnica richiede una scheda grafica AMD (FreeSync) o NVIDIA (G-Sync) (compatibile con G-SYNC). Il monitor è dotato di un filtro integrato per la luce blu, per cui è possibile utilizzarlo per lunghi periodi di tempo senza rischiare di affaticare gli occhi o di soffrire di mal di testa, purché ci si ricordi di fare delle pause ogni tanto. Al di sotto del 100%, la luminosità è controllata dalla modulazione PWM (Pulse-Width Modulation), ma con una frequenza così alta (circa 1000Hz) da non disturbare nemmeno le persone molto sensibili allo sfarfallio. Inoltre, ASUS include una tecnologia chiamata "Rapid Rendering", che secondo l'azienda può "fingere" un'elevata frequenza di aggiornamento. È possibile attivarla impostando la frequenza di aggiornamento del monitor a 75 fps e disattivando l'Adaptive-Sync.

A causa della bassa frequenza di aggiornamento del monitor, l'uso della retroilluminazione stroboscopica per ridurre la sfocatura del movimento percepito a scapito della luminosità dell'immagine è inefficace. Probabilmente è meglio disattivarla. Il pulsante di accensione del monitor e i cinque controlli ad accesso rapido si trovano sul lato destro della cornice inferiore. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

