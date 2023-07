Monitor portatile FHD da 15,6" con HDMI e Type-C a 70€ in MENO

Se vuoi configurare un secondo monitor sul tuo PC o notebook senza spendere un esagerazione, non perdere questa ottima promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello monitor portatile KOORUI a soli 99 euro, invece che 169,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento se fai veloce puoi avvalerti di un ribasso del 35%, più di un ulteriore sconto di 10 euro e risparmiare un totale di ben 70 euro. Davvero niente male. Soprattutto perché questo è davvero un monitor di ottima qualità. E lo puoi collegare praticamente a qualsiasi device.

Monitor portatile compatibile con tutti i dispositivi

Il monitor portatile KOORUI si presenta con un bellissimo e generoso display da 15,6 pollici FHD e pannello IPS. Cornice sottile e una visione perfetta da qualsiasi angolazione. Ha un peso di soli 1,1 Kg e uno spessore di appena 0,3 cm, per cui te lo puoi portare tranquillamente dietro ovunque tu voglia. E inclusa trovi anche una pratica custodia che offre maggiore protezione.

È dotato di due porte USB-C e una porta mini-HDMI che ti garantiscono la massima versatilità. Potrai collegarlo direttamente al tuo portatile oppure al PC. Viene riconosciuto in automatico e quindi non necessita di nessuna installazione. Inoltre puoi cambiare l'orientamento girandolo come preferisci. È dotato anche di uno speaker molto potente che ti offre un suono eccellente senza la necessità di installare delle casse.

Approfitta anche tu di questa occasione. Devi fare presto però perché come spesso accade queste promozioni sono limitate e scadono in fretta. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo monitor portatile KOORUI a soli 99 euro, invece che 169,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

