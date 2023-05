Cerchi un monitor di qualità a buon prezzo? Il Philips 243V7QDSB potrebbe fare al caso tuo. Con lo sconto Amazon del 41% il prezzo crolla a soli 99,90€, e considera che si tratta di un 24" IPS LED FHD con cornici sottilissime e feature come Flicker Free e Low Blue. Ti consiglio di fare in fretta, perché la richiesta sembra sia particolarmente elevata.

Il monitor Philips 243V7QDSB è un Best Buy clamoroso oggi su Amazon (-41%)

Il Philips 243V7QDSB è un monitor pensato per l'uso quotidiano in ufficio o a casa, questo va chiarito fin da subito. Offre una risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), che garantisce una buona nitidezza dell'immagine su uno schermo da 24 pollici ed è l'ideale per attività come la navigazione web, Office, streaming video e il gaming occasionale. Insomma, un uso quotidiano di base.

Il monitor sfrutta la tecnologia IPS (In-Plane Switching), che si traduce in una buona resa dei colori e ampi angoli di visualizzazione.

In termini di connettività, il Philips 243V7QDSB dispone di diverse opzioni, tra cui porte HDMI, VGA e DVI. Puoi quindi collegare il monitor a una vasta gamma di dispositivi come computer, laptop, console di gioco e altro ancora.

Il design del monitor è pulito ed elegante, con cornici sottili che massimizzano la superficie visibile dello schermo. Il supporto regolabile in altezza consente di adattare il monitor alle proprie preferenze di visualizzazione. La base è ampia e "piena", e restituisce stabilità e robustezza.

Quello firmato Philips è un monitor affidabile e versatile, adatto per attività quotidiane di lavoro e intrattenimento. Offre una buona qualità dell'immagine, un'ampia connettività e un design ergonomico. Il fatto che oggi sia scontato del 41% lo rende ancora più appetibile, e infatti su Amazon sta andando a ruba (anche perché acquistandolo si ottengono sconti su Xbox Game Pass per PC e Microsoft 365 Family).

