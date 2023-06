Monitor Philips 24'': da oggi OFFERTA ESAGERATA per te

In un momento storico dove gli schermi sono parte integrante del nostro mondo, tra videogiochi, media visivi, e servizi streaming, averne uno di qualità è fondamentale, e con l'offerta di oggi su Amazon per il Monitor Philips da 24'' hai l'occasione di fare il salto di qualità ad un prezzo davvero basso.

Infatti da oggi su Amazon potrai approfittare dell'offerta e aggiudicarti il monitor Philips 243V7QDSB da 24'' a soli 107,89€, con uno sconto del 36% che equivale addirittura ad un risparmio superiore a 60,00€!

Monitor Philips FullHD 24'': qualità ed eleganza

Il monitor di cui ti parliamo è adatto a tutte le tue esigenze, e può essere posizionato nell'ambiente che preferisci, che sia casalingo o in ufficio. Oltre ad essere versatile, si rivela essere un'ottima soluzione qualità prezzo (grazie anche all'offerta che ti proponiamo): infatti dispone di una frequenza di aggiornamento di 60Hz, display al LED, e tecnologie all'avanguardia per proteggere gli occhi, come il Low Blue Mode.

Collegare questo monitor Philips da 24'' ai tuoi dispositivi sarà semplicissimo, dato che potrete sfruttare porte VGA o HDMI. elegante come non mai, farà la sua figura ovunque lo posizionerai, grazie anche ai bordi sottili. Inoltre, a seconda delle tue esigenze, potrai decidere di montare il monitor a muro, data la sua predisposizione VESA.

