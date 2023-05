Monitor PC V22ve G5 di HP con risoluzione FHD in sconto del 36% su Amazon

Se stai cercando un monitor che abbia le prestazioni necessarie per svolgere la maggior parte delle attività, come guardare un film in streaming o lavorare senza stress, l'HP V22ve G5 da 22" è il prodotto che fa per te. Questo monitor Full HD offre una risoluzione di 1920 x 1080 pixel e il pannello VA da 75Hz assicura un'ottima profondità di nero e un ampio angolo di visione. Acquistalo ora su Amazon a soli 89,99€ invece di 139,99€.

Il monitor HP V22ve G5 ha un formato di 16:9, ideale per la visualizzazione di contenuti multimediali e per la produttività lavorativa. Grazie al suo tempo di risposta di 5 ms, è perfetto anche per l'uso gaming, assicurando immagini fluide e senza sfarfallio.

Una delle caratteristiche principali di questo monitor è il suo schermo antiriflesso. Questa caratteristica riduce significativamente la luce riflessa dallo schermo, garantendo un'esperienza visiva confortevole anche in ambienti molto luminosi.

Inoltre è dotato di ingressi HDMI e VGA, ciò da la possibilità di collegare diversi dispositivi. Il suo design sottile e moderno si adatta facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro o di gioco, e la sua base stabile assicura una posizione sicura.

Ma non è tutto: il monitor HP è anche rispettoso dell'ambiente. È infatti certificato Energy Star, EPEAT Silver e ha la certificazione TCO Certified per il rispetto dei criteri di sostenibilità. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza visiva di alta qualità e acquistalo su Amazon approfittando dello sconto del 36%. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

