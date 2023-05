Ci sono monitor per uso quotidiano e monitor per i professionisti che cercano la perfezione. Ecco, l'LG 32UN500P 4K da 32 pollici fa parte della seconda categoria e oggi è acquistabile su Amazon ad un prezzo eccellente. Con la sua scheda tecnica da primo della classe, il monitor di LG oggi è acquistabile a 359,99€ anziché 450€. E i costi di spedizione vengono polverizzati per chiunque sia abbonato a Prime.

Con il monitor LG UHD 4K ogni immagine prende vita (e le tue tasche respirano)

Il 32UN500P di LG è un monitor da 32 pollici che offre una risoluzione 4K Ultra HD di 3840 x 2160 pixel. È progettato per offrire una chiarezza cristallina delle immagini e una nitidezza sorprendente, con una gamma di colori estremamente ampia e un contrasto elevato.

Il design del monitor di LG è elegante e minimalista, con una cornice sottile che consente di sfruttare al massimo la superficie del display. Inoltre, il supporto ergonomico regolabile in altezza e inclinazione consente di posizionare il monitor in modo comodo e adatto alle proprie esigenze.

Questo monitor è in grado di riprodurre un'ampia gamma di colori, grazie alla tecnologia IPS che consente di ottenere una gamma di colori del 95% DCI-P3 e del 99% sRGB. Questo significa che le immagini appaiono fedeli alla realtà e ricche di dettagli, rendendolo ideale per la grafica, l'editing video e la produzione di contenuti.

Inoltre, il monitor LG 32UN500P è dotato di diverse funzionalità che lo rendono ancora più interessante per gli utenti professionali e gli appassionati di tecnologia. Ad esempio, è possibile scegliere tra diversi preset di immagini, in base alle proprie preferenze, ed è possibile utilizzare la modalità Picture-in-Picture (PIP) per visualizzare contemporaneamente più sorgenti di segnale.

Infine, proprio perché non vogliamo farci mancare nulla, il monitor 4K di LG include due porte HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4 e una porta per le cuffie, il che consente di collegare facilmente il monitor a diversi dispositivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.