Monitor Lenovo FullHD da 27 pollici in SUPER PROMO su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor per casa o l'ufficio abbiamo scovato per te un prodotto davvero interessante sia per le caratteristiche che per il prezzo. Si tratta del monitor Lenovo FullHD da 27 pollici. Ora lo trovi su Amazon scontato del 26%.

Dall'attuale costo di mercato di 299 euro tu ora hai la possibilità di pagarlo 219,90 euro. Questo significa che risparmi ben 80 euro, che non sono affatto pochi. Ma non finisce qui perché Amazon ti consente di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili che non ti faranno minimamente risentire della spesa.

Monitor Lenovo FullHD da 27 pollici, ottimo per qualsiasi tipo di esigenza.

Ma scendiamo nei dettagli di questo prodotto e vediamo cosa in effetti ti porti a casa acquistando questo monitor. Ecco di seguito tutte le caratteristiche.

Display da 27 pollici Full HD e IPS con risoluzione 1920 x 1080, 1ms, 165Hz. Grazie a queste peculiarità il monitor in questione ti consentirà di godere di dettagli cristallini e colori vivaci da ogni angolazione e per qualsiasi cosa tu stia guardando.

Dal punto di vista estetico il design è assolutamente elegante. SI tratta di un monitor dal gusto minimalista, design contemporaneo, bordi ultrasottili su tre lati e anche un accattivante supporto dalle forme sinuose.

Il tempo di latenza di 1 ms ottimizza la responsività dello schermo e la funzionalità adattiva AMD FreeSync Premium è il condimento finale per ridurre artefatti visivi e disallineamenti dell'immagine.

Input HDMI + DP . Le porte multiple che ti consentono di soddisfare ogni tua esigenza. Il cavo DP viene incluso nella confezione.

E infine Contrast Ratio di 1000:1 e luminosità di 350 nits.

Se ti serve un buon monitor affrettati, risparmia 80 euro e prendi questo Lenovo da 27 pollici. Fallo subito perché ne resta solo 1 disponibile su Amazon.

