Monitor IPS Philips da 23" con uno sconto del 40% su Amazon

Il monitor LCD Philips da 23 pollici è un dispositivo versatile e funzionale, ideale per il lavoro d'ufficio e per il gaming. Grazie al suo rapporto d'aspetto di 16:10, offre uno spazio verticale aggiuntivo che consente di lavorare meglio e di avere una visione più ampia. Inoltre, il monitor è dotato di alcune impostazioni che facilitano la visione, come la modalità LowBlue e l'assenza di sfarfallio. Acquistalo su Amazon a soli 119,90€ invece di 199,00€.

Ma le funzionalità del monitor Philips da 23 pollici non si fermano qui. Questo dispositivo è stato progettato anche per il gaming, offrendo una serie di impostazioni personalizzate per i videogiocatori. Ad esempio, la modalità "FPS" è stata ideata per rendere più facile vedere gli oggetti nascosti nei giochi con sfondo scuro, mentre la modalità "Racing" ottimizza la velocità di risposta dello schermo, la profondità del colore e il contrasto per le corse.

Inoltre, il monitor Philips da 23 pollici è dotato di SmartFrame, una funzione esclusiva di RTS (Real time strategy) che consente di concentrare l'attenzione su una parte particolare dell'immagine modificandone le dimensioni e le proporzioni. Ma non è finita qui. Il monitor Philips da 23 pollici offre anche un'ampia gamma di opzioni per regolare l'angolo di visione e la lunghezza del cavo per un comfort ottimale. È possibile modificare l'altezza, la rotazione, l'inclinazione e l'angolo di rotazione del monitor per rendere più sopportabile il lavoro nel corso di un lungo turno di lavoro.

In definitiva, il monitor LCD Philips da 23 pollici è un dispositivo versatile e funzionale che offre molte opzioni per migliorare la tua esperienza di lavoro e di gioco. Se sei alla ricerca di un monitor di alta qualità, non esitare a dare un'occhiata alle vendite di monitor Philips. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.