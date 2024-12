Con il monitor da gaming PHILIPS Evnia da 27" i giochi prendono vita

Se sei un appassionato di videogiochi sono certo che non vorrai assolutamente perderti questa occasione per avere un monitor da gaming pazzesco a un ottimo prezzo. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello PHILIPS Evnia da 27 pollici a soli 549,90 euro, invece che 649,89 euro.

Oggi quindi puoi avvalerti di uno sconto del 15% che ti fa risparmiare circa 100 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso registrato finora su Amazon e quindi dovrai essere velocissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 109,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

PHILIPS Evnia non ti fa perdere un frame

Con il monitor da gaming PHILIPS Evnia potrai giocare ai tuoi titoli preferiti godendoti una risoluzione QHD 1560 x 1440 p che ti permetterà di viverli. Grazie da una frequenza di aggiornamento velocissima di 360 Hz non perderai un frame e le immagini saranno sempre perfettamente nitide e dettagliate.

È dotato anche della modalità LowBlue per non affaticare la vista e così permetterti di stare davanti al monitor per tutto il tempo che vuoi senza problemi. Gode di un tempo di risposta di appena 0,03 ms e dunque, soprattutto durante le partite online, non ci saranno assolutamente ritardi. Il suo design da 27 pollici con cornice praticamente invisibile sui 3 lati garantiscono una visione ottimale e un maggiore coinvolgimento senza occupare troppo spazio.

Fai alla svelta prima che non ci siano più unità disponibili o l'offerta finisca, dato che è a tempo. Dirigiti all'istante su Amazon e acquista il tuo PHILIPS Evnia da 27 pollici a soli 549,90 euro, invece che 649,89 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.