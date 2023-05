Monitor Gaming LG 27GN60R UltraGear 27'': 100,00 EURO IN MENO su Amazon con l'offerta!

Quando si parla di videogiocare, sappiamo bene che ormai si parla sempre di fare sul serio, e per riuscirci bisogna avere sempre dalla propria parte degli strumenti all'avanguardia. Si parla di hardware importanti, di PC performanti, e di monitor che ci diano le prestazioni da gaming migliori in commercio. Ebbene, tra le aziende che ormai sa il fatto suo su praticamente qualsiasi cosa che riguardi la tecnologia, dai telefoni, ai TV, fino ai monitor, è proprio LG, e oggi potreste avere un'occasione proprio col monitor da Gaming LG 27GN60R UltraGear Full HD da 27''.

Sestate cercando un prodotto di questa portata, sappiate che da oggi potrete aggiudicarvi in offerta su Amazon il monitor da Gaming LG 27GN60R UltraGear Full HD da 27'' a soli 179,99€, con un grandissimo sconto sul prezzo di listino del 35% che equivale a risparmiare ben 100,00€!

LG 27GN60R UltraGear 27'': un monitor per i giocatori

Si tratta di un monitor con schermo in Full HD, con dimensioni 73 x 21 x 49 e proporzioni 16:9, 27 pollici e risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel. Tra le caratteristiche particolari, questo monitor è senza cornice su tre lati, possiede un rivestimento anti-riflesso, anti sfarfallio, filtro per luce blu, e che oltre ad avere il piede per il tavolo può essere montato anche a parete.

Questo monitor da Gaming LG 27GN60R UltraGear è adatto ai giocatori, con 1ms di risposta, e adatto al multitasking. Le connessioni presenti sono: 2x HMDI 2.0 (HDCP 2.2), 1x Display Port 1.4, Uscita Audio (Jack), Attacco VESA 100x100. Infine sappiate che l'inclinazione è regolabile, e che le dimensioni con lo stand sono di 614.2x454.2x224.8 mm.

