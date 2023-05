Monitor Gaming KOORUI 24'': sa oggi GRANDE OFFERTA su Amazon!

Un monitor performante è la base per tutti coloro che hanno un PC in casa, che ormai è di uso comune e sfruttabile praticamente per tutto. La categoria però più ghiotta è senza dubbio quella dei videogiocatori, che richiedono sempre quel qualcosa in più, e necessitano di un prodotto dalle elevate prestazioni. Se state cercando un prodotto del genere, ci sono delle aziende che si dedicano alla creazione di questi apparecchi, e senza chiedervi un occhio della testa a livello monetario, come KOORUI.

Infatti, sappiate che da oggi su Amazon è comparsa un'occasione con un'offerta, con cui potete acquistare il Monitor da gaming KOORUI da 24'' a soli 127,49€, con uno sconto del 15% e un risparmio di circa 22,50€.

Monitor gaming KOORUI 24'': per il gaming, a basso prezzo

Questo monitor presenta uno schermo da 24 pollici Full HD (1920x1080) con velocissima frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Questo fa in modo che il monitor vi mostri immagini fluide, migliorando l'esperienza complessiva in qualsiasi gioco, fornendo al contempo un vantaggio cruciale negli eSport. Inoltre è presente anche un MPRT di 1 ms.

Il monitor da gaming KOORUI da 24'' di cui vi parliamo ha interfacce avanzate: HDMI (v1 4) x 2, DisplayPort 1.2 x1 e uscita audio. Inoltre è compatibile con lo standard VESA 75x75mm montabile a parete (non incluso). Infine, sappiate che il monitor può anche essere inclinato da -5° a 15 gradi. All'interno del pacchetto troviamo un cavo DP (1,5 m), cavo di alimentazione, un adattatore, la base e il manuale utente.

